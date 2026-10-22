“With less than two weeks until the 2026 midterm elections, early votes cast so far serve as one more piece of evidence that Democratic enthusiasm is high in some key states,” ABC News reports.
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