«При детях не смотрите»: Поплавская высмеяла позорно севшую в лужу Успенскую

В сети гуляет странное видео, на котором певица не попадает в ноты и ритм, исполняя свой хит. Любовь Успенская кадр видеоУспенская шокировала своих поклонников, которые посмотрели странное видео, гуляющее в сети.
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