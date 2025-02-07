Врач Белоусов рассказал, из чего лучше сделать пиццу

Следует отказаться от колбасы в этом блюде Вместо колбас и сыра при приготовлении пиццы можно использовать более легкие источники белка, такие как курица или морепродукты, сообщил РИАМО врач-гастроэнтеролог АО «Медицина, к.
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