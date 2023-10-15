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  • The Hunter
    Или ждать пока евреев вырежут, а после изображать гремучую пе,аль.Мы воююм за свою страну и народ, а ты?Мария Миронова оп...
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Выяснилось, у кого из российских звезд есть израильское гражданство

Выяснилось, у кого из российских звезд есть израильское гражданство

Несколько лет назад Израиль стал очень популярен среди российских знаменитостей. После событий февраля прошлого года некоторые из них стали искать свои еврейские корни и массово получать израильские паспорта.

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