Выяснилось, у кого из российских звезд есть израильское гражданство

Несколько лет назад Израиль стал очень популярен среди российских знаменитостей. После событий февраля прошлого года некоторые из них стали искать свои еврейские корни и массово получать израильские паспорта.
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