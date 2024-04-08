Доставщики предупредили о росте цен на иномарки на 30−40% из-за растаможки

По данным рыночных источников, цена иномарок, указанная в реестре Минпромторга (который проверяет Федеральная таможенная служба при таможенном оформлении), не является реальной ценой автомобиля за рубежом быть на 30-40% выше отпускной цены.
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