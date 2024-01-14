«Надо куда-то переехать»: сын Авербуха планирует побег из страны

Любовь толкнула 19-летнего Мартина на отчаянный поступок. Илья Авербух с сыном Мартином Социальные сети19-летний Мартин Авербух уже 2,5 года живет с одногруппницей по РАНХиГС Софьей, уроженкой Ростова-на-Дону.
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