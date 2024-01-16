ВЭФ предложил создать военный флот для сопровождения судов в Черном море

В международной организации «Всемирный экономический форум» предложили снизить риски для судов, перевозящих зерно и удобрения из портов Черного моря, путем создания военно-морской оперативной группы для их сопровождения.
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