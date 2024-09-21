Один монстр повержен! В Ахтубинске полностью завершена рекультивация гигантской свалки

Ожидаются вести о завершении битвы с мусорном исполином в Енотаевском районе. Полувековая свалка в Ахтубинске, раскинувшаяся на территории более 23,5 гектаров давно стала притчей во языцех и эдаким символом неистребимости мусорного могущества – как в отдельной Астраханской области, так и России в целом.