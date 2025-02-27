Путин пообещал продолжить развитие Сил специальных операций

В России будет продолжена последовательная, системная, планомерная работа по развитию Сил специальных операций, заявил в четверг, 27 февраля, президент Владимир Путин в поздравлении по случаю праздника, посвященного этому роду войск.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии