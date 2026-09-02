Под Смоленском состоялась национальная выставка собак с участниками со всей России

Около 400 владельцев представили более 100 пород на площадке центрального стадиона «Салют» в Вязьме. Национальная рейтинговая выставка собак состоялась в рамках проекта «Единой России» «Защита животного мира».
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