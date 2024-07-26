Любопытности и ...
Всё может быть!Всякие невероятности
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Любопытности и невероятности

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  • Chin Andy
    Вопрос действительно на засыпку... В какой момент? Сильно похоже на вопрос о том - если вы едете на поезде Москва - С...Вопрос на засыпку...
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Увлекательные факты о металлах

Увлекательные факты о металлах

Какой металл самый распространенный, который из них не утонет в воде, где удастся встретить титан, можно ли потрогать обедненный уран, что опаснее — вдохнуть или проглотить ртуть, есть ли ее безопасный аналог и какой элемент не существует в чистом виде?Алюминий — самый распространенный металл на Земле Более 8% массы всей земной коры приходится на алюминий.

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