Увлекательные факты о металлах

Какой металл самый распространенный, который из них не утонет в воде, где удастся встретить титан, можно ли потрогать обедненный уран, что опаснее — вдохнуть или проглотить ртуть, есть ли ее безопасный аналог и какой элемент не существует в чистом виде?Алюминий — самый распространенный металл на Земле Более 8% массы всей земной коры приходится на алюминий.