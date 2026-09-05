Украина в ближайшие годы продолжит проваливаться в «большую черную дыру» из-за коррупции. Об этом в ходе интервью для ТАСС заявила член комитета Государственной думы РФ по международным делам Роза Чемерис.
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