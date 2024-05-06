Звездно-полосатая свастика: как США стали пристанищем неонацистов

Скриншот видео Одесская трагедия стала точкой невозврата. Те, кто еще питал иллюзии, поняли: новый режим даже не будет пытаться найти общий язык с оппонентами, он будет их уничтожать и не только за взгляды, а хотя бы за стремление говорить и думать на русском.