Группа конгрессменов США призвала запретить материнскую компанию TikTok

Законодатели США во главе с республиканцами Дэном Креншоу и Джошем Готгеймером обеспокоены вопросами безопасности данных американских пользователей TikTok, а также вероятными связями между ByteDance и китайским правительством.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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