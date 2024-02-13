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На Украине предостерегли нового главкома ВСУ от выполнения крайне опасного приказа Зеленского

На Украине предостерегли нового главкома ВСУ от выполнения крайне опасного приказа Зеленского

Экс-замминистра Тука считает, что Александр Сырский может решиться на рискованные операции ради демонстрации новых побед ВСУ8 февраля 2024 новым главнокомандующим украинскими вооружёнными силами стал Александр Сырский.

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