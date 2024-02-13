На Украине предостерегли нового главкома ВСУ от выполнения крайне опасного приказа Зеленского

Экс-замминистра Тука считает, что Александр Сырский может решиться на рискованные операции ради демонстрации новых побед ВСУ8 февраля 2024 новым главнокомандующим украинскими вооружёнными силами стал Александр Сырский.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии