Путин обсудил с главой Минстроя ситуацию в сфере жилищного строительства

МОСКВА, 14 ноября, ФедералПресс. Президент Российской Федерации Владимир Путин обсудил с министром строительства и жилищно-коммунального хозяйства Иреком Файзуллиным ситуацию в сфере жилищного строительства.
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