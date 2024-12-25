Сокращение экономики еврозоны заставит ФРС снизить ставки в 2025 году

Сейчас ситуация со ставкой ФРС еще более неопределенная после заседания FOMC на прошлой неделе, которое напугало Уолл-стрит, пишет Market Watch со ссылкой на мнение инвестиционного директора компании Navellier & Associates Луи Навелье.
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