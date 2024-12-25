Трейдер Старт 2016
ГлавнаяНовостиВопросы-ОтветыРегламент конкурсаКурсы для трейдеров
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Трейдер Старт 2016

284 подписчика

Сокращение экономики еврозоны заставит ФРС снизить ставки в 2025 году

Сокращение экономики еврозоны заставит ФРС снизить ставки в 2025 году

Сейчас ситуация со ставкой ФРС еще более неопределенная после заседания FOMC на прошлой неделе, которое напугало Уолл-стрит, пишет Market Watch со ссылкой на мнение инвестиционного директора компании Navellier & Associates Луи Навелье.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх