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Новые санкции против России вызвали крупный скандал на Западе

Новые санкции против России вызвали крупный скандал на Западе

Ряд американских союзников полагают, что вторичные санкционные меры против России являются излишними и являются превышением полномочий со стороны Белого дома, пишет Politico, ссылаясь на собственные источники.

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