Главное событие недели: как ВС РФ провели уникальную операцию в Курской области

Главное событие недели, которое будет иметь далеко идущие последствия. Благодаря блестяще спланированной операции российские войска практически освободили Курскую область одним мощным ударом, сходу сократив территорию, подконтрольную ВСУ, в четыре раза.
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