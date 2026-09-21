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Царьград

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На выборах в Челябинской области лидирует «Единая Россия» с 44,21%

На выборах в Челябинской области лидирует «Единая Россия» с 44,21%

В Челябинской области продолжается подсчёт голосов на выборах. По результатам обработки 37,31% протоколов к 01:00 21 сентября лидирующие позиции занимает «Единая Россия».

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