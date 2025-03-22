На трассе в Татарстане столкнулись две легковушки, один из водителей погиб

Фото: Госавтоинспекция Татарстана Сегодня в Елабужском районе Татарстана 48-летний водитель за рулем автомобиля «Лада Калина» хотел пойти на обгон, но не справился с управлением и влетел в автомобиль «Лада Гранта», за рулем которого находился 58-летний мужчина.