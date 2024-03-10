Politico: Дети с оружием, пыточные камеры, вражда банд — вот к чему привела массовая торговля наркотиками в ЕС

Сейчас в Европе наблюдается «беспрецедентный» уровень насилия, сообщает Politico. Причиной тому послужили наркотики, которые буквально заполонили ЕС.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Вопрос об увольнении Эрнста надо ставить ребром: Михалков обратил внимание на провокации на Первом канале
- Британского министра, который хотел воспитать Россию поставили на место быстро, и красиво — спасибо Марии Захаровой
- Такер Карлсон выждал момент и разоблачил смерть Навального. Хватило одного разговора с Джонсоном
Свежие комментарии