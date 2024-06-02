СК РФ завершил расследование дела в отношении журналиста Гордона*

Российские следователи завершили расследование дела, возбужденного в отношении украинского журналиста Дмитрия Гордона*, призывавшего к терроризму и распространявшего фейки об армии РФ, сообщили в Telegram-канале ведомства.
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