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"Известия": депутаты предложили запретить продавать крепкий алкоголь людям моложе 21 года

"Известия": депутаты предложили запретить продавать крепкий алкоголь людям моложе 21 года

Члены комиссии по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Общественной палаты предложили предложили запретить продавать крепкий алкоголь людям моложе 21 года, однако депутаты отреагировали на предложение с осторожностью.

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