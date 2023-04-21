"Известия": депутаты предложили запретить продавать крепкий алкоголь людям моложе 21 года

Члены комиссии по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Общественной палаты предложили предложили запретить продавать крепкий алкоголь людям моложе 21 года, однако депутаты отреагировали на предложение с осторожностью.
Члены комиссии по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Общественной палаты предложили предложили запретить продавать крепкий алкоголь людям моложе 21 года, однако депутаты отреагировали на предложение с осторожностью.
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