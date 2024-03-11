Задачка со звездочкой для ВС РФ: на Западе Украины уже полным ходом идет подготовка

Александр Лагуткин

С какого хрена Россия должна осторожничать при ударах по аэродромам возле границ враждебных нам стран. Тем более, если с них взлетают боевые самолеты и дроны убивающие российских граждан!? В крайнем случае извинимся и объявим, что это "хуситы" по Израилю промахнулись... Нам же объясняли, что СП-2 подорвали " неизвестные пьяные рыбаки" с польской яхты... Почему бы таким же "неизвестным диверсантам" на такой же польской яхте" не подорвать трансатлантические кабели. Думаю суммарный ущерб будет в разы больше уничтоженного СП-2. Баш на баш! Хватит уже из нашей страны "терпилу" делать!