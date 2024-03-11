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ВК Пресс

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Задачка со звездочкой для ВС РФ: на Западе Украины уже полным ходом идет подготовка

Задачка со звездочкой для ВС РФ: на Западе Украины уже полным ходом идет подготовка

Появилась информация, что в Ужгороде, на Западе Украины, полным ходом идет подготовка к запуску работы гражданского аэропорта.

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Комментарии
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Александр Лагуткин
С какого хрена Россия должна осторожничать при ударах по аэродромам возле границ враждебных нам стран. Тем более, если с них взлетают боевые самолеты и дроны убивающие российских  граждан!?  В крайнем случае извинимся и объявим, что это &quot;хуситы&quot; по Израилю промахнулись...  Нам же объясняли, что СП-2 подорвали &quot; неизвестные пьяные рыбаки&quot; с польской яхты...  Почему бы таким же &quot;неизвестным диверсантам&quot; на такой же польской яхте&quot; не подорвать трансатлантические кабели.  Думаю суммарный ущерб будет в разы больше уничтоженного СП-2. Баш на баш!   Хватит уже из нашей страны  &quot;терпилу&quot; делать!
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23 час.
Россиянин
Извиняться даже не будем.
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22 час.

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