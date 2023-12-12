Китай «переварил» дефляцию и рынки АТР торгуют на перспективу заседания Банка Японии

Китайские инвесторы справились с негативом выхода статистики по инфляции. Крупнейшее годовое падение этого показателя на 0,5% в ноябре, вместе со снижением цен производителей не 3%, указывает на дальнейшее замедление потребительского спроса.
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