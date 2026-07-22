Символ военного унижения. Иран доказал полную беспомощность США

Война в Иране стала чистым стратегическим провалом США, пишет Kayhan. Вашингтон так и не достиг ни одной из поставленных целей, его военный арсенал истощен, экономика на грани паралича, а рост человеческих потерь и миллиардные затраты на конфликт вызвали протесты даже среди самых ярых сторонников Трампа.