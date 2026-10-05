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Юран о «Спартаке»: «Когда российский тренер туда придет, тогда и станет чемпионом. Спартаковцев встречаю, один вопрос задают: «Что творит клуб? Когда наконец-то чемпионство?»

Бывший нападающий и тренер « Спартака » Сергей Юран  высказал мнение о том, когда клуб сможет стать чемпионом России.

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