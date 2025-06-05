«Их вред очевиден»: в Госдуме поддержат полный запрет на продажу вейпов в России

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что депутаты поддержат полный запрет продажи вейпов и других электронных устройств для потребления никотина, если в правительстве разработают соответствующую инициативу.
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