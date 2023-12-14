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Лидеры ЕС призвали к продолжению военной поддержки Украины

Лидеры ЕС призвали к продолжению военной поддержки Украины

Лидеры стран Евросоюза в четверг, 14 декабря, на саммите в Брюсселе договорились продолжить военную помощь Украине и признали, что она остро нуждается в поставках ракет, боеприпасов и систем противовоздушной обороны (ПВО).

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