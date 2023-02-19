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Политолог Марков: ФРГ при Бербок и Шольце «совершила разворот на 360 градусов от нацистского наследия Германии»

Политолог Марков: ФРГ при Бербок и Шольце «совершила разворот на 360 градусов от нацистского наследия Германии»

ФРГ при министре иностранных дел Анналене Бербок и главе правительства Олафе Шольце «совершила разворот на 360 градусов от нацистского наследия Германии».

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