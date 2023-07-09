Смейся до слёз

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15 фрагментов из переписок в которых есть всё - от юмора до сарказма

15 фрагментов из переписок в которых есть всё - от юмора до сарказма

Согласитесь, непредсказуемых диалогов хватает и в реальной жизни. Однако в переписке это ощущается особенно ярко! Ведь кто-то читает между строк, кто-то додумывает то, чего нет, "видя интонацию", а кто-то удивляет сюрпризами в виде колких фразочек.

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