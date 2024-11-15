Русский вундеркинд мощно покоряет Америку! Мичкова наказывали, а он стал тащить на себе «Филадельфию»

Иван Федотов тоже наконец–то выдал шикарный матч.«Филадельфия» приехала в столицу Канады, имея в активе победу в предыдущем матче против «Сан-Хосе», в котором российский новобранец Матвей Мичков оформил победный послематчевый буллит.
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