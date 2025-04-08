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Победитель шоу «Танцы со звёздами» признал вину по делу о хищении 32 млн рублей

Победитель шоу «Танцы со звёздами», соучредитель подрядной организации «Интертехника» Алексей Леденев дал признательные показания по уголовному делу о хищении более 32 млн рублей при поставках бракованных деталей концерну «Калашников» при выполнении гособоронзаказа.

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