Победитель шоу «Танцы со звёздами» признал вину по делу о хищении 32 млн рублей

Победитель шоу «Танцы со звёздами», соучредитель подрядной организации «Интертехника» Алексей Леденев дал признательные показания по уголовному делу о хищении более 32 млн рублей при поставках бракованных деталей концерну «Калашников» при выполнении гособоронзаказа.
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