Курских чиновников подозревают в хищении миллиардов из средств на оборону

Руководство АО «Корпорации развития Курской области» обвиняется в организации схемы крупномасштабного изъятия финансовых средств, предназначенных для выполнения госконтрактов на обеспечение оборонительных мероприятий в регионе Отмечается, что они не выполнили заказы, а просто «распилили» бюджет.
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