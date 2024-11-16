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Дзен Дневник

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Заборы и ограждения из подручных материалов: досок, веток, прутьев и пр. Недорого, быстро и красиво [много фото]

Заборы и ограждения из подручных материалов: досок, веток, прутьев и пр. Недорого, быстро и красиво [много фото]

Источник фото: https://legkovmeste.ru/ Добрый день, уважаемые гости и подписчики канала "Строю для себя"! Тема ограждения своего участка недорогими заборами очень актуальна, и в данной статье хотел бы описать варианты красивых, экономичных и что немало важно, доступных к возведению своими руками, заборов из подручных материалов.

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