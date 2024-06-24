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Орды мигрантов "прописались" в подвалах: Раскрыты новые схемы легализации "иностранных специалистов"

Орды мигрантов "прописались" в подвалах: Раскрыты новые схемы легализации "иностранных специалистов"

Пока по всей стране силовики вскрывают ОПГ, занимающиеся незаконной постановкой "незаменимых специалистов" на миграционный учёт, и проводят рейды по выявлению гастарбайтеров-нелегалов в "резиновых" квартирах, ушлые дельцы придумали потрясающую схему.

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