Орды мигрантов "прописались" в подвалах: Раскрыты новые схемы легализации "иностранных специалистов"

Пока по всей стране силовики вскрывают ОПГ, занимающиеся незаконной постановкой "незаменимых специалистов" на миграционный учёт, и проводят рейды по выявлению гастарбайтеров-нелегалов в "резиновых" квартирах, ушлые дельцы придумали потрясающую схему.