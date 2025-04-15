Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Россия напомнила Западу про старые и новые долги

Россия напомнила Западу про старые и новые долги

Государственная дума приняла документ, в котором закрепляется понятие "геноцид советского народа в период Великой Отечественной войны".

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