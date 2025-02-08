Несколько лет назад эта семья перебралась из Парижа в дом 17 века в пригороде Лиона. Главной задачей Стефани, хозяйки дома, было создать здесь семейное гнёздышко: тёплое, светлое и гостеприимное.
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Несколько лет назад эта семья перебралась из Парижа в дом 17 века в пригороде Лиона. Главной задачей Стефани, хозяйки дома, было создать здесь семейное гнёздышко: тёплое, светлое и гостеприимное.