Театр абсурда

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«Русские, вы нас никогда не порабощали»

«Русские, вы нас никогда не порабощали»

Накануне саммита «Россия - Африка», который стартует завтра в Санкт-Петербурге, спецкор «Комсомолки» побывала в самых южных странах Черного континента - ЮАР, Зимбабве и Замбии.

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