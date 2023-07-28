«Русские, вы нас никогда не порабощали»

Накануне саммита «Россия - Африка», который стартует завтра в Санкт-Петербурге, спецкор «Комсомолки» побывала в самых южных странах Черного континента - ЮАР, Зимбабве и Замбии.
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