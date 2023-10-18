Израильтяне обиделись на россиян - россияне ответили

Алексей Сафронов ...не только это "обыкновенный фашизм", но и ковровые бомбардировки Кенигсберга канадской авиацией, а также Дрездена пиндо-британцами в 1945 году, когда им стало ясно, что Германия на ладан дышит.

Алексей Сафронов На счёт того, что в очередной раз приспособленцы "израильтяне обиделись на россиян", ничего удивительного, ведь те кто реально создавал это лже-государство давно умерли, ныне живущие, если бы на самом деле заслуживали иметь еврейское государство, то никогда бы не легли под империю лжи. Надеюсь что вскоре не станет этого эрзац-государства...как впрочем и Руина.