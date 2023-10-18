События в Израиле и Секторе Газа вызвали волну возмущения в сторону России и россиян со стороны израильтян и некоторых российских евреев - мол, Россия и россияне поддерживают палестинцев, а это - ярый антисемитизм и даже нацизм.
Израильтяне обиделись на россиян - россияне ответили
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Алексей Сафронов
...не только это "обыкновенный фашизм", но и ковровые бомбардировки Кенигсберга канадской авиацией, а также Дрездена пиндо-британцами в 1945 году, когда им стало ясно, что Германия на ладан дышит.
Ответить
1 час.
Алексей Сафронов
На счёт того, что в очередной раз приспособленцы "израильтяне обиделись на россиян", ничего удивительного, ведь те кто реально создавал это лже-государство давно умерли, ныне живущие, если бы на самом деле заслуживали иметь еврейское государство, то никогда бы не легли под империю лжи. Надеюсь что вскоре не станет этого эрзац-государства...как впрочем и Руина.
Ответить
51 мин.
ИК
Иосиф Калинин
Может, это как то успокоит израильтян, но россияне к палестинцам относятся по разному. Значительная часть, натерпевшаяся от выходок мусульман в России, и к палестинцам относятся негативно. Хотя это, конечно, не значит, что они симпатизируют израильтянам.
Ответить
8 мин.
Свежие комментарии