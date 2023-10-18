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Свежие комментарии

  • Иосиф Калинин
    Может, это как то успокоит израильтян, но россияне к палестинцам относятся по разному. Значительная часть, натерпевша...Израильтяне обиде...
  • Алексей Сафронов
    На счёт того, что в очередной раз приспособленцы "израильтяне обиделись на россиян", ничего удивительного, ведь те кт...Израильтяне обиде...
  • Алексей Сафронов
    ...не только это "обыкновенный фашизм", но и ковровые бомбардировки Кенигсберга канадской авиацией, а также Дрездена ...Израильтяне обиде...

Израильтяне обиделись на россиян - россияне ответили

Израильтяне обиделись на россиян - россияне ответили

События в Израиле и Секторе Газа вызвали волну возмущения в сторону России и россиян со стороны израильтян и некоторых российских евреев - мол, Россия и россияне поддерживают палестинцев, а это - ярый антисемитизм и даже нацизм.

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Комментарии
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Алексей Сафронов
...не только это &quot;обыкновенный фашизм&quot;, но и ковровые бомбардировки Кенигсберга канадской авиацией, а также Дрездена пиндо-британцами в 1945 году, когда им стало ясно, что Германия на ладан дышит.
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1 час.
Алексей Сафронов
На счёт того, что в очередной раз приспособленцы &quot;израильтяне обиделись на россиян&quot;, ничего удивительного, ведь те кто реально создавал это лже-государство давно умерли, ныне живущие, если бы на самом деле заслуживали иметь еврейское государство, то никогда бы не легли под империю лжи. Надеюсь что вскоре не станет этого эрзац-государства...как впрочем и Руина.
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51 мин.
ИК
Иосиф Калинин
Может, это как то успокоит израильтян, но россияне к палестинцам относятся по разному. Значительная часть, натерпевшаяся от выходок мусульман в России, и к палестинцам относятся негативно. Хотя это, конечно, не значит, что они симпатизируют израильтянам.
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8 мин.

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