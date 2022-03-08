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Минобороны РФ объявило режим тишины на Украине и открыло гумкоридоры из пяти городов

Минобороны РФ объявило режим тишины на Украине и открыло гумкоридоры из пяти городов

Российские военные ввели режим тишины на Украине. Для эвакуации мирных жителей открыли гуманитарные коридоры из Киева, Чернигова, Сум, Харькова и Мариуполя, сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков, передало РИА «Новости».

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