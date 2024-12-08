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Орловские новости

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Светлана Ковалева усилила свое влияние в Орловской области

Светлана Ковалева усилила свое влияние в Орловской области

73-е место в рейтинге «100 самых влиятельных людей в Орловской области» в 2024 году занимает президент Союза «Торгово-промышленная палата Орловской области», депутат Орловского областного Совета народных депутатов Светлана Ковалева.

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