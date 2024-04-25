«Светофор Групп» может разместить привилегированные акции на СПВБ

Российская образовательная платформа по подготовке водителей «Светофор Групп» рассматривает возможность публичного предложения своих привилегированных акций на Санкт-Петербургской Валютной Бирже (СПВБ), сообщается в пресс-релизе компании.
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