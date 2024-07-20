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Симоньян об убийстве экс-нардепа Фарион во Львове: Фарион «утилизирована»

Симоньян об убийстве экс-нардепа Фарион во Львове: Фарион «утилизирована»

Маргарита Симоньян, журналистка, главный редактор RT, отреагировала на смерть в результате огнестрельного ранения в висок "прославившейся" отношением к русскому языку и русскоязычному населению украинского бывшего депутата Верховной рады, профессора, политика Ирины Фарион.

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Комментарии
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СХ
Сергей Хоружик
Какое страшное самоубийство
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15 час.
Svetlana Kuzmina
Явно заказное убийство, бандеровская власть Украины начала переобуваться к приходу Трампа. Зеля, беги, иначе свои же и застрелят!
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15 час.
Eduard
Я вообще удивляюсь,что её не били!
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