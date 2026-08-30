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Водитель сбил восемь баранов в Алтайском крае

Водитель сбил восемь баранов в Алтайском крае

Животные оказались на проезжей части В Алтайском крае женщина за рулем автомобиля сбила восемь овец, сообщает "Инцидент Барнаул".

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