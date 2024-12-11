В ГД внесен проект о праве депутатов просить президента снять главу ЦБ

Члены фракции «Справедливая Россия — За правду» внесли в Государственную думу (ГД) законопроект о праве депутатов просить президента о досрочном освобождении от должности председателя Центрального банка (ЦБ).
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