Ученый утверждает, что раскрыл "проклятие фараона"

Так называемое "проклятие фараона", из-за которого умерли более 20 исследователей гробницы правителя Древнего Египта Тутанхамона, могло быть радиационных и токсичных элементов, пишет Daily Mail со ссылкой на исследование Росса Феллоуза.
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