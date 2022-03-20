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Фанаты «Зенита» отправили на Донбасс 50 тонн гуманитарной помощи

Болельщики «Зенита» оказали гуманитарной помощь Донбассу. В списке товаров, которые отправили жителям ДНР и ЛНР, продукты долгого хранения, предметы гигиены, медикаменты, постельное белье, сообщает «Петербургский дневник» со ссылкой на телеграм-канал «АРЕНА @ незыгарь».

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