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Мировое обозрение

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Почему финны против своего правительства и НАТО?

Почему финны против своего правительства и НАТО?

Свежий опрос Yle обернулся для финского правительства не просто тревожным сигналом, а настоящим вотумом недоверия: лишь два процента финнов хотят, чтобы нынешняя коалиция осталась у власти после весенних выборов.

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